Широкий ассортимент продукции интернет-магазина «Русский сад»

Мы предлагаем Вам саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников, а также семена, луковичные, саженцы роз, рассаду земляники, зелени и овощей. Для того, чтобы сделать правильный выбор, достаточно просто ознакомиться с нашим каталогом. В нём представлены все растения, которые Вы сможете купить в удобное для Вас время. При этом цены на всю продукцию всегда остаются максимально доступными. У нас вы можете заказать и купить самый высококачественный посадочный материал в Москве. Ассортимент магазина «Русский сад» поражает воображение разнообразием видов и сортов, адаптированных под наш климат и неоднократно подтвердивших свою хорошую урожайность. Все саженцы выращены с закрытой корневой системой в контейнерах. Саженцы с закрытой корневой системой находятся в стадии роста в контейнерах с землёй, и могут быть просто перенесены в грунт с комом земли после удаления контейнера как весной, так летом и осенью. Все саженцы перезимовали в нашем климате, поэтому их приживаемость максимальна. Выбрав любую позицию из списка, можно почитать об особенностях этого сорта, узнать о том, когда растение приносит плоды, каковы вкусовые нюансы, полезные советы по выращиванию отдельных культур и другую информацию.

Наши преимущества

Ассортимент магазина «Русский сад» включает в себя растения для озеленения приусадебного участка, дачи, создания ландшафтных композиций, альпийских горок, а также благоустройства городских улиц, скверов, восстановления лесопарковых зон. Желающие украсить свой сад или участок яркими цветами или зеленой изгородью могут купить саженцы декоративных растений. Помимо розничной торговли посадочным материалом, наш магазин работает с оптовыми покупателями. У нас Вы можете купить саженцы плодовых деревьев и кустарников, а также приобрести все необходимое для городского озеленения: от рассады цветов-многолетников до крупномерных деревьев, а мы, в свою очередь, организуем оперативную доставку растений.