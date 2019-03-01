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Новинка
Слива Волжская красавица + Заречная желтая
Слива Волжская красавица + Заречная желтая
Код: 016015
Есть в наличии
отзывы: 0
2 975 р.
Варианты товара:
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Многосортовое плодовое дерево - дерево на которое привито несколько сортов. Если...
Новинка
Груша Чижовская + Августовская роса
Груша Чижовская + Августовская роса
Код: 015894
Есть в наличии
отзывы: 0
2 975 р.
Варианты товара:
Купить
Многосортовое плодовое дерево - дерево на которое привито несколько сортов. Если...
Новинка
Хит
Антисептик для рук Кинол 100 мл.
Антисептик для рук Кинол 100 мл.
Код: 00000018916
Есть в наличии
отзывы: 0
220 р.
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 Средство «Кинол для рук» предназначено:- для обработки рук хир...
Новинка
Груша Чудесница + Мраморная
Груша Чудесница + Мраморная
Код: 015886
Есть в наличии
отзывы: 0
2 975 р.
Варианты товара:
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Многосортовое плодовое дерево - дерево на которое привито несколько сортов. Если...
Новинка
Яблоня Налив белый + Грушовка Московская
Яблоня Налив белый + Грушовка Московская
Код: 015867
Есть в наличии
отзывы: 0
3 485 р.
Варианты товара:
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Многосортовое плодовое дерево - дерево на которое привито несколько сортов. Если...
Новинка
Хит
Маски белые защитные (упаковка 10 шт.)
Маски белые защитные (упаковка 10 шт.)
Код: 0018656
Есть в наличии
отзывы: 0
400 р.
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Цвет: Белый, выполнена из нестерильного нетканого материала,обладает стандартной...
Новинка
Слива Скороплодная + Злато скифов
Слива Скороплодная + Злато скифов
Код: 016011
Есть в наличии
отзывы: 0
2 975 р.
Варианты товара:
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Многосортовое плодовое дерево - дерево на которое привито несколько сортов. Если...
Хиты продаж смотреть все
Хит
Земляника садовая Черри Берри
Земляника садовая Черри Берри
Код: 722410
Есть в наличии
отзывы: 3
125 р.
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Земляника садовая Черри Берри - среднего срока созревания. Куст небольшой. Урожа...
Хит
Груша Августовская Роса
Груша Августовская Роса
Код: 668865
Есть в наличии
отзывы: 3
870 р.
Варианты товара:
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Груша Августовская Роса - сорт летнего срока созревания. Дерево небольшое, быстр...
Новинка
Хит
Антисептик для рук Кинол 100 мл.
Антисептик для рук Кинол 100 мл.
Код: 00000018916
Есть в наличии
отзывы: 0
220 р.
Купить
 Средство «Кинол для рук» предназначено:- для обработки рук хир...
Хит
Абрикос Триумф Северный
Абрикос Триумф Северный
Код: 690705
Есть в наличии
отзывы: 1
1 220 р.
Варианты товара:
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Абрикос Триумф Северный - дерево сильнорослое, крона раскидистая. Плоды округло-...
Новинка
Хит
Маски белые защитные (упаковка 10 шт.)
Маски белые защитные (упаковка 10 шт.)
Код: 0018656
Есть в наличии
отзывы: 0
400 р.
Купить
Цвет: Белый, выполнена из нестерильного нетканого материала,обладает стандартной...
Хит
Земляника садовая Азия
Земляника садовая Азия
Код: 678348
Есть в наличии
отзывы: 0
80 р.
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Земляника садовая Азия - сорт среднераннего срока созревания. Кусты большие, сре...
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Виноград плодовый Надежда АЗОС
Виноград плодовый Надежда АЗОС
Код: 180383
Есть в наличии
отзывы: 0
400 р.
Варианты товара:
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Виноград плодовый Надежда АЗОС - сорт винограда столового назначения, раннесредн...
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- 140 р.
Гортензия метельчатая Бобо
Гортензия метельчатая Бобо
Код: 689588
Есть в наличии
отзывы: 0
1 060 р.
1 200 р.
Варианты товара:
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Гортензия метельчатая Бобо (Hydrangea paniculata "Bobo") - компактный ...
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Черенкование и размножение сирени
01.03.2019
Сирень — прекрасное, изящное, великолепное растение для сада. И у того, кто хоть раз видел ее величество в цвету, появляется непреодолимое желание посадить ее у себя. Но цветение сирени — самое худшее время для посадки
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Общие рекомендации по выбору саженца и посадке хвойных
2018-01-19 08:01:00
Хвойные деревья требуют к себе повышенного внимания при выборе посадочного материала и его высадке, потому что это растение с характером. Самое основное - это правильно выбрать растение, которое решили посадить на свое
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Как вырастить дуб из саженца или желудя?
2018-01-17 07:25:00
Дуб – лиственное дерево, его высаживают для озеленения дачных участков, парков и для создания красивейших аллеек. Дерево популярно из-за своей жизнестойкости и непривередливости к уходу. Один саженец может расти на зем
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Последние отзывы
Людмила
Или не ту привезли или обманули.
Земляника садовая Елизавета 2
23.09.2019
Наталья
Шикарный сорт позднелетнего срока созревания, скороплодный. По вкусовым качества...
Яблоня Августа
06.09.2019
ВИКТОР
Данный сорт у меня более 20 лет. Я им очень доволен. На одном месте растет норма...
Земляника садовая Богема
27.08.2019
Ольга
отличный сорт. ягоды крупные , сочные. уже много лет его возобновляю на своем уч...
Земляника садовая Царица
21.08.2019

Широкий ассортимент продукции интернет-магазина «Русский сад»

Мы предлагаем Вам саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников, а также семена, луковичные, саженцы роз, рассаду земляники, зелени и овощей. Для того, чтобы сделать правильный выбор, достаточно просто ознакомиться с нашим каталогом. В нём представлены все растения, которые Вы сможете купить в удобное для Вас время. При этом цены на всю продукцию всегда остаются максимально доступными. У нас вы можете заказать и купить самый высококачественный посадочный материал в Москве. Ассортимент магазина «Русский сад» поражает воображение разнообразием видов и сортов, адаптированных под наш климат и неоднократно подтвердивших свою хорошую урожайность. Все саженцы выращены с закрытой корневой системой в контейнерах. Саженцы с закрытой корневой системой находятся в стадии роста в контейнерах с землёй, и могут быть просто перенесены в грунт с комом земли после удаления контейнера как весной, так летом и осенью. Все саженцы перезимовали в нашем климате, поэтому их приживаемость максимальна. Выбрав любую позицию из списка, можно почитать об особенностях этого сорта, узнать о том, когда растение приносит плоды, каковы вкусовые нюансы, полезные советы по выращиванию отдельных культур и другую информацию.

Наши преимущества

Ассортимент магазина «Русский сад» включает в себя растения для озеленения приусадебного участка, дачи, создания ландшафтных композиций, альпийских горок, а также благоустройства городских улиц, скверов, восстановления лесопарковых зон. Желающие украсить свой сад или участок яркими цветами или зеленой изгородью могут купить саженцы декоративных растений. Помимо розничной торговли посадочным материалом, наш магазин работает с оптовыми покупателями. У нас Вы можете купить саженцы плодовых деревьев и кустарников, а также приобрести все необходимое для городского озеленения: от рассады цветов-многолетников до крупномерных деревьев, а мы, в свою очередь, организуем оперативную доставку растений.

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